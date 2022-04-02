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وزير الأوقاف عن «الاختيار3»: المسلسل كاشف عن طبيعة الجماعة الإرهابية (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود . وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن…

محمد مجدي 1:01 ص, الأحد, 3 أبريل 22 1:01 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود .

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هذا العمل هو عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر .

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وتابع جمعة : صحيح الأعمال الفنية تأخذ الحقائق و تضعها في أسلوب فني أو إبداعي فيه جزء من الإضافة الخيالية و لكن حتي هذه الإضافات لا تخرج عن أصل الجماعة و الحقائق .

وأكد جمعة أن هذا العمل الدرامي كاشف عن طبيعة الجماعة من غدر و خيانة و يقينا مغزي بالمعلومات الحقيقية الكاشفة من تآمر هذه الجماعة على الشعب المصري و الدولة المصرية.

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وقال جمعة : “الجماعة الإرهابية كانوا يستبيحون القتل و الدماء في سبيل تحقيق أغراضهم في الوصول إلى السلطة بأي ثمن و على حساب الشعب و البلد و الوطن و الدين و على حساب أي شئ”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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