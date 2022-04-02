وزير الأوقاف عن «الاختيار3»: المسلسل كاشف عن طبيعة الجماعة الإرهابية (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود . وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن…

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود .

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هذا العمل هو عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر .

وتابع جمعة : صحيح الأعمال الفنية تأخذ الحقائق و تضعها في أسلوب فني أو إبداعي فيه جزء من الإضافة الخيالية و لكن حتي هذه الإضافات لا تخرج عن أصل الجماعة و الحقائق .

وأكد جمعة أن هذا العمل الدرامي كاشف عن طبيعة الجماعة من غدر و خيانة و يقينا مغزي بالمعلومات الحقيقية الكاشفة من تآمر هذه الجماعة على الشعب المصري و الدولة المصرية.

وقال جمعة : “الجماعة الإرهابية كانوا يستبيحون القتل و الدماء في سبيل تحقيق أغراضهم في الوصول إلى السلطة بأي ثمن و على حساب الشعب و البلد و الوطن و الدين و على حساب أي شئ”.