قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة كاشف لطبيعة الجماعة من الغدر والخيانة والتآمر وتاريخها الأسود .

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن هذا العمل هو عمل فني إبداعي جاد في كشف طبيعة أهل الشر .

وتابع جمعة : صحيح الأعمال الفنية تأخذ الحقائق و تضعها في أسلوب فني أو إبداعي فيه جزء من الإضافة الخيالية و لكن حتي هذه الإضافات لا تخرج عن أصل الجماعة و الحقائق .

وأكد جمعة أن هذا العمل الدرامي كاشف عن طبيعة الجماعة من غدر و خيانة و يقينا مغزي بالمعلومات الحقيقية الكاشفة من تآمر هذه الجماعة على الشعب المصري و الدولة المصرية.

وقال جمعة : “الجماعة الإرهابية كانوا يستبيحون القتل و الدماء في سبيل تحقيق أغراضهم في الوصول إلى السلطة بأي ثمن و على حساب الشعب و البلد و الوطن و الدين و على حساب أي شئ”.