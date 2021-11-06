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وزير الأوقاف: صناديق النذور في المساجد ستدخل مرحلة انتقالية ولابد الاتفاق على آلية مع «الطرق الصوفية» (فيديو)

قال إن صناديق النذور في مساجد الطرق الصوفية لها قانون ينظمها.
محمد مجدي 1:17 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 1:17 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن قرار منع التبرع النقدي للمساجد من خلال صناديق التبرعات بداخل المساجد لم يشمل مساجد الطرق الصوفية، لأن صناديق النذور في مساجد الطرق الصوفية لها قانون ينظمها .

وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر: ” لا ينفع إلغاء صناديق التبرعات في مساجد النذور التابعة للطرق الصوفية إلا بالاتفاق على آلية مشتركة يتم الإتفاق عليها مع مشيخة الطرق الصوفية ، وذلك طبقاً لقانون حكم النذور”.

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واضاف جمعة : بالنسبة للطرق الصوفية أنا عندي في مصر بها 143 ألف مسجد منهم 200 مسجد نذور وسيتم عمل مرحلة انتقالية لهم بحيث يكون لتلك المساجد حساب بنكي”.

وأشار إلي أن قانون حكم النذور ينص على أن المبالغ التي تحصلها وزارة الأوقاف من النذور، تذهب 10% منها إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية.

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واوضح جمعة أنه قبل 2014 كان إجمالي ما يدخل صناديق النذور 6 ملايين جنيه، وعندما تم عمل الحوكمة وصل المبلغ إلى 30 مليون جنيه وذلك من خلال نسبة الـ 10٪ التي تحصل شهرياً لصالح الطرق الصوفية .

وأشار وزير الأوقاف إلى أن صناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية لا تفتح إلا بمفتاحين مع بعضهما البعض و أحدهما في الوزارة، والآخر في المسجد، ولا يمكن لأحد أن يفتح الصندوق بدون المفتاح الآخر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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