وزير الأوقاف: سيتم توزيع 250 طن لحوم و511 شنطة سلع بمناسبة المولد النبوي واحتفالات أكتوبر

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه سيتم توزيع 250 طنا من لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية خلال احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بحسب وكالة وكالة لا



وأكد وزير الأوقاف – خلال اجتماعه بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم /السبت/ – أنه سيتم توزيع 511 ألف “شنطة” (حقيبة) سلع غذائية بتكلفة 50 مليونا و78 ألف جنيه، منها 25 مليونا و78 ألف جنيه، من وزارة الأوقاف من باب البر، و25 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، على الأسر الأولى بالرعاية.



وأضاف أنه سيتم أيضا تجديد “فرش” 400 مسجد خلال سبتمبر، وأكتوبر في ضوء هاتين المناسبتين العزيزتين على نفوسنا، جميعًا الاحتفال بذكرى مولد الهادي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) والاحتفال بالعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.