وزير الأوقاف : خطة عودة المصلين للمساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار جمعة، في بيان صحفي، إلى أن تلك الخطوة تأتي بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة، و«ما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم».

وشدد جمعة على سرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل 7 شوال 1441 هجريا الموافق 30 /5/ 2020، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

ووجه جمعة كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات؛ استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد، وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل.