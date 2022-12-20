وزير الأوقاف: توزيع مليون شنطة رمضانية ومحتكر السلع ملعون (فيديو)

قال محمد جمعة وزير الأوقاف إنه سيكون هناك تنسيق مع وزارتي التموين والتضامن لتوزيع مليون شنطة رمضانية تتضم سلعا غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وسيتم من الآن التجهيز لها على أن يتم توزيعها قبل شهر رمضان بثلاثة أيام.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه سيتم توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية أيضَا وذلك بداية من شهر يناير 2023.

وأوضح وزير الأوقاف، أن قضاء حوائج الناس أولى وأعلي ثواب وأجر عند الله من حج النافلة أو الحج والعمرة.

وقال جمعة، أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، مطالبًا التجار تقليل هامش الربح مع عدم الخسارة ، ومن لا يَرحَمْ لا يُرْحَمْ، والمحتكر ملعون وبنص الحديث “من غشنا فليس منا”، والاستغلال يمحق البركة.