وزير الأوقاف : بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة لا يجوز شرعًا

لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها، ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقا أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها، ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.

وأشاد وزير الأوقاف – في بيان اليوم الأحد – بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة.

كما أشاد بجهود الدولة في عمارة بيوت الله عز وجل وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.