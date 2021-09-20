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وزير الأوقاف : المنتحر قاتل لنفسه وعقوبته أنه في النار (فيديو)

وذلك بما ورد في القرآن الكريم و السنة النبوية
محمد مجدي 10:42 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 10:42 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المنتحر قاتل لنفسه، و عقوبته أنه في النار ، وذلك بما ورد في القرآن الكريم و السنة النبوية، قائلا: لا نريد أن يستخف الناس بحرمة النفس البشرية.

وقال وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن مصر من أقل الدول في نسب الانتحار على مستوى العالم.

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وأضاف جمعة أن الانتحار لا تعقبه راحة بل عذاب يوم القيامة، والقرآن الكريم نهي عن قتل أي نفس وكل نفس، والأحاديث النبوية أكدت أن من يقتل نفسه يحشر يوم القيامة ويعذب بنفس الوسيلة التي قتل نفسه بها.

و تابع جمعة أن الأحاديث النبوية أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم، جرمت وحرما الانتحار وبينت ان عقوبته بأن مرتكبه في النار ويعذب بالأداة أو الكيفية التي قتل بها نفسه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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