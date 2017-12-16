وزير الأوقاف: القدس عربية وستظل عاصمة لفلسطين

وكالات: أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، مجددا أن القدس عربية وستظل عاصمة لفلسطين العربية، وهذا موقف الوزارة الثابت، الذي تسعى لتحقيقه وهو ما أكدته المنابر على مدار جمعتين متتابعتين في جميع مساجد مصر. وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، السبت، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية دعوية ثابتة، وأعلنت ر

وكالات:

أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، مجددا أن القدس عربية وستظل عاصمة لفلسطين العربية، وهذا موقف الوزارة الثابت، الذي تسعى لتحقيقه وهو ما أكدته المنابر على مدار جمعتين متتابعتين في جميع مساجد مصر.





وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، السبت، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية دعوية ثابتة، وأعلنت رسميا اعتماد مقرر دراسي في جميع مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف يدرس كل الجوانب الخاصة بالقدس.

كما أكد أن القرار الجائر الظالم بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل أيقظ الأمة ووضعها أمام تحديات جسام سيكون فاصلا بين مرحلتين الأولى مرحلة الضعف والتفتت والانكسار وقد ولت، والأخرى مرحلة البناء والعزة والنصر وهي القادمة.

وشدد على أن الأمة لم تتوحد لعقود مضت مثلما توحدت الآن بشأن قضية القدس فهذه الأمة قد تمرض، لكنها لا تموت ولن تموت أبدًا وستعود قوية عزيزة بالجهد والعمل والعرق.

وذكر البيان: «ستظل مصرنا الأبية درع الأمة وسيفها وحصنها المنيع الذي تتحطم على صخرته أطماع الغزاة الجدد وأحلام أذنابهم من الخونة والعملاء وستظل مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على مقدساتنا».