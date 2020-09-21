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وزير الأوقاف : الجماعة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة ووجب الحسم

وأشار إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء لن تكف عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا
المال - خاص 10:57 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 10:57 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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أكد محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، بأن نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل؛ لأنها تبغي الفساد في الأرض، ورب العزة (عز وجل) لا يصلح عمل المفسدين، غير أن الذي ينبغي أن نتنبه له هو الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة، والتي تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة، تمهيدا لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

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وأشار إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء لن تكف عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا، فقد مردوا على الخيانة والعمالة يتقوتون عليهما، ويتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب والأراجيف وسيلة ممنهجة للهدم، مما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة ، وعدم التمكين لأي من عناصرها أو من يدورون في فلكها من أي مفصل من مفاصل العمل العام ، حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى ، فهي هي وسيظل تاريخها الأسود هو الموجه الرئيس لجميع عناصرها ، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة ، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة.

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بقلم المال - خاص

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