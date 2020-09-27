وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود السيسي في إنقاذ الوطن

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة “إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله (عز وجل) للرئيس، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل بحروف من نور جهوده في إنقاذ الوطن”.

ووفقا لـ” أ ش أ” فقد أكد وزير الأوقاف – في تصريحات اليوم الأحد – أن جهود الرئيس السيسي لم تقف عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله (عز وجل) وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف ومازال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان.

وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل بجد وإخلاص على استعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.