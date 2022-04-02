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وزير الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة (فيديو)

تم افتتاح أكثر من 200 مسجد في 15 يوما
محمد مجدي 12:52 ص, الأحد, 3 أبريل 22 12:52 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تم خلال 15 يوما افتتاح أكثر من 200 مسجد ، منهم 89 مسجدا في يوم واحد ، كما سيتم يوم الجمعة القادمة افتتاح 52 مسجدا جديداً بعد تطويرهم.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن التطوير الذي حدث في مسجد الحسين غير مسبوق .

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وتابع جمعة أنه تم تطوير أيضا المنطقة المحيطة بمسجد الحسين كما تم عمل مسجد الحسين برخام المسجد النبوي الشريف ، مؤكدا أن المساجد التي يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية غير مسبوقة.

وأشار جمعة الي أن مسجد الحسين كان متوقع له أن يتم الانتهاء من تطويره خلال 6 اشهر و لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بأن يتم افتتاح المسجد اول يوم من شهر رمضان .

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وكشف جمعة عن أنه سيتم إطلاق صالون الثقافي الرمضاني لتنمية الوعي يوم الإثنين المقبل من مسجد السيدة نفيسة و سيكون أول موضوع هو الصيام و أمانة الكلمة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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