وزير الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة (فيديو)

تم افتتاح أكثر من 200 مسجد في 15 يوما

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تم خلال 15 يوما افتتاح أكثر من 200 مسجد ، منهم 89 مسجدا في يوم واحد ، كما سيتم يوم الجمعة القادمة افتتاح 52 مسجدا جديداً بعد تطويرهم.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن التطوير الذي حدث في مسجد الحسين غير مسبوق .

وتابع جمعة أنه تم تطوير أيضا المنطقة المحيطة بمسجد الحسين كما تم عمل مسجد الحسين برخام المسجد النبوي الشريف ، مؤكدا أن المساجد التي يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية غير مسبوقة.

وأشار جمعة الي أن مسجد الحسين كان متوقع له أن يتم الانتهاء من تطويره خلال 6 اشهر و لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بأن يتم افتتاح المسجد اول يوم من شهر رمضان .

وكشف جمعة عن أنه سيتم إطلاق صالون الثقافي الرمضاني لتنمية الوعي يوم الإثنين المقبل من مسجد السيدة نفيسة و سيكون أول موضوع هو الصيام و أمانة الكلمة .