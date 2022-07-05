وزير الأوقاف: أصدرنا 270 مؤلفا معظمها في بناء الوعي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن قضية الوعي ليست قضية دينية أو سياسية فقط إنما هي قضية متكاملة، مطالبا وسائل الإعلام بالتركيز على أهل الاختصاص والتخصص عند مناقشة أي من الأمور، لافتا إلى أن استعادة الوعي المختطف أصعب من تشكيل الوعي.

كما أشار وزير الأوقاف خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة قضية الوعي، إلى أهمية المادة الفنية التي تفند ادعاءات الجماعات الإرهابية، موضحا أن الوزارة أصدرت نحو 270 مؤلفا معظمها فى بناء الوعى، بالإضافة إلى إطلاق أكبر برنامج لرفع وعى الطفل.

وقال مختار: “من الخطورة البالغة أن يتحدث غير المتخصصين فى أمور غاية فى الخطورة تتعلق بأرقام غير صحيحة وغير دقيقة من الممكن أن تشكل مشكلة كبيرة للدولة”.