وزير الآثار: 6 ملايين جنيه تكلفة تطوير متحف المسلة المفتوح

دعاء محمود قال خالد العنانى وزير الآثار، إن تكلفة تطوير متحف مسلة المطرية المفتوح بلغت 6 ملايين حنيه، موضحا أنه كان يضم 36 قطعة أثرية، وتمت إضافة آثار أخرى من مكتشفات المطرية وأصبح المتحف يضم حاليا 135. جاء ذلك خلال…

دعاء محمود

قال خالد العنانى وزير الآثار، إن تكلفة تطوير متحف مسلة المطرية المفتوح بلغت 6 ملايين حنيه، موضحا أنه كان يضم 36 قطعة أثرية، وتمت إضافة آثار أخرى من مكتشفات المطرية وأصبح المتحف يضم حاليا 135.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال تطوير المتحف بمنطقة المطرية، وذلك تمهيدا لوضعه على الخريطة السياحية، وفتحه للزيارة أمام الجمهور والزوار الأجانب والمصريين.

وأكد العنانى أنه من المقرر افتتاح المتحف للزوار المصريين والعرب والأجانب مجانا منذ الآن وحتى يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أنه سيتم توفير مرشدين لتعريف الزوار القطع الأثرية وأهمية الحفاظ عليها.

ولفت إلى أن المطرية لها أهمية كبرى وتاريخ عريق، مطالبا الأهالي بمساعدة مسئولي المنطقة في الحفاظ على المكان، وذلك لضمان تحقيق الجذب السياحي المنشود لها.

وأوضح أن المشروع كان مقررا افتتاحه فى عام 2011 لكنه توقف بعد أحداث يناير، مشيرا إلى أنه تم تركيب 34 كاميرا مراقبة وبوابات إلكترونية وطفايات حريق.