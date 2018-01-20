وزير الآثار: 26 مليون جنيه تكلفة تطوير مباني باب الوزير

مدحت اسماعيلقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه تم صرف ما يقرب من 26 مليون جنيه، لتطوير وترميم منطقة باب الوزير الأثرية والتي تتكون من 6 مبان، منها 3 مبان تم تطويرها فى 2015، و3 أخري طورت خلال العام الماصي وتم افتتاحها اليوم وهي: البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة در

مدحت اسماعيل

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه تم صرف ما يقرب من 26 مليون جنيه، لتطوير وترميم منطقة باب الوزير الأثرية والتي تتكون من 6 مبان، منها 3 مبان تم تطويرها فى 2015، و3 أخري طورت خلال العام الماصي وتم افتتاحها اليوم وهي: البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مشروع تطوير تلك المباني تم البدء فيها 2006، وتوقفت فترة كبيرة نظرا لتعسر وزارة الآثار، لافتا الى أن 2017 شهد دفعة كبيرة في قطاع الآثار بدعم من كل الجهات الحكومية.

وافتتح العنانى اليوم مشروع ترميم منطقة باب الوزير والذي يتكون من ثلاثة مباني أثرية هي البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة، وذلك بحضور مجموعة من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العامة.

