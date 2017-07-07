وزير الآثار ينعى ضحايا الحادث الإرهابي برفح

دعاء محمودنعى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع برفح، ظهر اليوم، مؤكدًا، في بيان صحفي، أن مصر لن تستسلم وستظل تكافح الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة للقضاء عليه وتطهير البلاد من كل أشكاله.يُذكر أن القوات المسلحة أعلنت عن استشهاد وإصابة 26 عسكريّ

دعاء محمود

نعى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع برفح، ظهر اليوم، مؤكدًا، في بيان صحفي، أن مصر لن تستسلم وستظل تكافح الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة للقضاء عليه وتطهير البلاد من كل أشكاله.





يُذكر أن القوات المسلحة أعلنت عن استشهاد وإصابة 26 عسكريًّا، وأكثر من 40 إرهابيًّا، في الهجوم المسلح الذي وقع، صباح اليوم الجمعة، في مدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان للمتحدث العسكري المصري، إن القوات بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.