وزير الآثار يلتقى وفدًا صينيًا لتعزيز سبل التعاون

دعاء محمود التقى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أمس الأحد وفدا صينيا برئاسة ليو يو زهو (liu Yu Zhu ) مدير عام إدارة التراث الثقافى بالصين، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والصين فى مجال العمل الأثري. وأوضحت د. ياسمين الشاذلى المشرف العام على إدارة المنظمالت الدولية ومسئول ملف التعا

دعاء محمود

التقى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أمس الأحد وفدا صينيا برئاسة ليو يو زهو (liu Yu Zhu ) مدير عام إدارة التراث الثقافى بالصين، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والصين فى مجال العمل الأثري.

وأوضحت د. ياسمين الشاذلى المشرف العام على إدارة المنظمالت الدولية ومسئول ملف التعاون الدولى بالوزارة، أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على دراسة إنشاء معهد مصرى صينى للدراسات الأثرية بمصر، على غرار المعهد الفرنسى والألمانى للآثار وأنه سيتم إنشاؤه بصورة مبدئية من خلال المعهد الثقافى الصينى الموجود حاليا فى القاهرة لحين انشاء معهد مستقل.

كما اتفقا على التعاون فى مجال علم المتاحف وتطويرها، بالاضافة إلى تعزيز التبادل الثنائى لإقامة المعارض المؤقتة للآثار وتدريب الاثريين والمرممين والاستفادة من الخبرات الصينية فى تطوير إدارة المواقع الأثرية والحفائر باستخدام أحدث الطرق والوسائل العلمية فى مجال الآثار.

وأضافت د. الشاذلى أن وزير الآثار طالب من الجانب الصينى المساهمة فى تطوير مشروعات الصوت والضوء فى المواقع الأثرية المصرية وتطبيقها فى أكثر من مكان، نظرا لما تتمتع به الصين من خبرات واسعة فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال تأمين المواقع الاثرية المكشوفة الكترونيا لحمايتها من اعمال الحفر خلسة.

وأوضحت د. الشاذلى أن الفترة المقبلة ستشهد إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتنظيم أوجه التعاون المشترك التى تمت مناقشتها خلال اللقاء.

من جانبه أعرب ليو يو زهو عن سعادته بهذا اللقاء وثقته الكاملة فى أن تطبيق أوجه التعاون المختلفة ستعود بالنفع على كلا البلدين، كما دعا “زهو” وزير الآثار لزيارة الصين لمعرفة آخر ما وصلت إليه من تقدم وخبرات فى مجال العمل الأثرى.