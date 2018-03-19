وزير الآثار يفتتح معرض لمحات من طيبة بمتحف الفسطاط

دعاء محمود:افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الإثنين معرضاً فنيا تحت عنوان " لمحات من طيبة"، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير ادارة التنمية الثقافية، أن المعرض يقام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، حيث يعرض 150

دعاء محمود:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الإثنين معرضاً فنيا تحت عنوان ” لمحات من طيبة”، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير ادارة التنمية الثقافية، أن المعرض يقام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، حيث يعرض 150 لوحة فنية، رسمها مجموعة من طلاب المدارس الموهوبين وفقا لمسابقة أطلقتها إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار بالتنسيق مع قطاع الآثار المصرية، علي طلاب المدارس بمختلف المحافظات المصرية لتسلط الضوء على مدينة الاقصر، و التعددية الثقافية، وسيكولوجية رسوم الأطفال، وكيفية التعامل مع طفلك، و ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الآثار للجمهور من برامج وأنشطة توعوية.

وتهدف المسابقة الي ان يقوم كل طفل من المتسابقين برسم، لوحة فنية عن مدينة الأقصر وآثارها.

وأضافت أنه تم اختيار 100 لوحه من أصل 406 كانوا قد تقدموا للمسابقة. كما سيتم عرض 50 لوحة فنية اخري عن بلاد النوبة.

وأشارت د.كمال إلى ان المعرض سيستمر لمدة أسبوع، كما سيعقد على هامش المعرض جولة ارشادية داخل قاعة العرض الخاصة بالمتحف القومي للحضارة لمعلمي الفن واولياء الأمور