وزير الآثار يعلن توقيع عقد إنشاء متحف في الغردقة

مدحت إسماعيل:قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه وقع وبشكل نهائي مع إحدى شركات القطاع عقد إنشاء متحف في الغردقة، لافتا إلى أن المدينة سياحية، لكنها لا تحتوي على مواقع أثرية، ومن ثم الوزارة فضلت أن يتم إنشاء متحف بها.ولفت خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، إ

مدحت إسماعيل:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه وقع وبشكل نهائي مع إحدى شركات القطاع عقد إنشاء متحف في الغردقة، لافتا إلى أن المدينة سياحية، لكنها لا تحتوي على مواقع أثرية، ومن ثم الوزارة فضلت أن يتم إنشاء متحف بها.

ولفت خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، إنه يتم حاليا إجراء مفاوضات مع القطاع الخاص، لإنشاء متحف شرم الشيخ، موضحًا أن الرئيس طالبه بموافاته بآخر تفاصيل المشروع أولاً بأول، نظرا لأهميته.

وذكر العُناني أنه تم توفير مبلغ قيمته 200 مليون جنيه، لدعم وزارته في تنفيذ مشروعاتها المستهدفة.