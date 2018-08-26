وزير الآثار يشدد على الالتزام بمواعيد افتتاح المتحف الكبير

دعاء محمود اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع كل من اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصري الكبير، واللواء عصام والي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و اللواء هشام سمير مساعد وزير الاثار للشئون الهندسية والمهندس

دعاء محمود

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع كل من اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصري الكبير، واللواء عصام والي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و اللواء هشام سمير مساعد وزير الاثار للشئون الهندسية والمهندس محروس سعيد مدير المتحف القومي للحضارة المصرية

وناقش الاجتماع كافة الموضوعات ومتابعة خطة الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير و المتحف القومي للحضارة المصرية وتذليل كافة العقبات التي تواجه خريطة العمل بهما

وأكد د. العناني في بيان علي ضرورة الالتزام يالتوقيتات الموضوعة لإنجاز الأعمال حيث من المقرر افتتاحهما في 2020.