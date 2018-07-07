وزير الآثار يزور متاحف علمية بفرنسا

دعاء محمودزار الدكتور جالد العناني وزير الآثار ، اليوم السبت، عددا من المتاحف العلمية و البيوت الاثرية في موناكو الفرنسية. رافق الوزير، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة و الطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة و

دعاء محمود

زار الدكتور جالد العناني وزير الآثار ، اليوم السبت، عددا من المتاحف العلمية و البيوت الاثرية في موناكو الفرنسية.

رافق الوزير، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة و الطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة و السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا.

وزار الوزير متحف البحار و المحيطات الذي يعرض أنواع متعددة من الأسماك والكائنات البحرية والهياكل العظمية للديناصورات بالإضافة إلى أدوات الصيد التي استخدمها البحَّارة في أوائل القرن الماضي.

وحرصت إدارة المتحف على أن يدون الدكتور العناني كلمة في سجل زيارات المتحف.

