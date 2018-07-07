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وزير الآثار يزور متاحف علمية بفرنسا

دعاء محمودزار الدكتور جالد العناني وزير الآثار ، اليوم السبت، عددا من المتاحف العلمية و البيوت الاثرية في موناكو الفرنسية. رافق الوزير، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة و الطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة و
8:37 م, السبت, 7 يوليو 18 8:37 م, السبت, 7 يوليو 18

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دعاء محمود

زار الدكتور جالد العناني وزير الآثار ، اليوم السبت، عددا من المتاحف العلمية و البيوت الاثرية في موناكو الفرنسية. 

رافق الوزير، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة و الآثار و الإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة و الطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة و السفير إيهاب بدوي سفير مصر  في فرنسا. 

وزار الوزير متحف البحار و المحيطات الذي يعرض أنواع  متعددة من الأسماك والكائنات البحرية والهياكل العظمية للديناصورات بالإضافة إلى أدوات الصيد التي استخدمها البحَّارة في أوائل القرن الماضي.

وحرصت إدارة المتحف على أن يدون الدكتور العناني كلمة في سجل زيارات المتحف.

دعاء محمود
زار صباح اليوم الدكتور جالد العناني وزير الاثار و الوفد المرافق له النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة و الاثار و الاعلام و النائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة و الطيران بصحبة د. رانيا المشاط وزيرة السياحة و السفير إيهاب بدوي سفير 
مصر  في فرنسا  عددا من المتاحف العلمية و البيوت الاثرية في موناكو منها متحف البحار و المحيطات   الذي يعرض انواع  متعدده من الأسماك و  الكائنات البحرية  و الهياكل العظمية للديناصورات بالاضافة الي  أدوات الصيد التي استخدمها البحَّارة  في أوائل القرن الماضي . و قد   حرصت إدارة المتحف علي ان يدون  الدكتور العناني كلمة في سجل زيارات المتحف   و الذي اعرب فيها عن سعادته بهذا المتحف الذي به عدد كبير من انواع الثروة السمكية مالتي موجوده في مصر و لذلك دعا فيها زوار  المتحف ان ياتوا الي مصر للاستمتاع بمشاهدة هذه الأنواع بالاضافة الي غيرها و الموجوده في سواحل مدن البحر الأحمر و جنوب سيناء

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