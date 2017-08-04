ثقافة وفنون

وزير الآثار يزور الغردقة لبحث موضوعات متعلقة بالمتاحف

وكالات:يقوم وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت، بزيارة إلى مدينة الغردقة يلتقي خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الآثار والمتاحف بالبحر الأحمر.
5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017

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وكالات:


يقوم وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت، بزيارة إلى مدينة الغردقة يلتقي خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الآثار والمتاحف بالبحر الأحمر.

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