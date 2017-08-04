وزير الآثار يزور الغردقة لبحث موضوعات متعلقة بالمتاحف

ثقافة وفنون وزير الآثار يزور الغردقة لبحث موضوعات متعلقة بالمتاحفوكالات:يقوم وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت، بزيارة إلى مدينة الغردقة يلتقي خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الآثار والمتاحف بالبحر الأحمر. 5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات: يقوم وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت، بزيارة إلى مدينة الغردقة يلتقي خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الآثار والمتاحف بالبحر الأحمر.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر