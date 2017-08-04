وزير الآثار يزور الغردقة لبحث موضوعات متعلقة بالمتاحف

وكالات:يقوم وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السبت، بزيارة إلى مدينة الغردقة يلتقي خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الآثار والمتاحف بالبحر الأحمر.

وكالات: