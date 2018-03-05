وزير الآثار يدعو الجانب الفرنسي لزيارة متحف ملوي

مدحت إسماعيلدعاء الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الجانب الفرنسي لزيارة متحف ملوي بوسط الصعيد، وذلك بعد انتهاء عملية تطوير المتحف وافتتاحه خلال الفترة الماضية.وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن المتحف تعرض في عام 2016، لحادث إرهابي تخريبي، لكن من خلال د

مدحت إسماعيل

دعاء الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الجانب الفرنسي لزيارة متحف ملوي بوسط الصعيد، وذلك بعد انتهاء عملية تطوير المتحف وافتتاحه خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن المتحف تعرض في عام 2016، لحادث إرهابي تخريبي، لكن من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهات الدولة المختلفة تم الانتهاء من تطويره في فترة أقل من عامين، وتم عرض 4000 قطعة أثرية داخل المتحف.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح حزمة من المشروعات، منها متحف الصعيد في قصر المنيل، إلى جانب متحف تل بساطة في الشرقية، والمتحف الوطني للحضارة الفرعونية، إلى جانب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى تطويرات الجامع الأزهر غدا، وذلك بعد ما أصبح مكانا يدعو للفخر.