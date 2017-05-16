وزير الآثار يتفقد المتحف الكبير استعداداً لافتتاحه

دعاء محمودتفقد خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم، مشروع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، للوقوف على آخر مستجدات العمل به، تمهيداً لافتتاحه الجزئي المقرر عام 2018.وأوضح طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف، في بيان، أن الجولة التفقدية تضمنت المعامل العلمية بمركز ترميم الآثار، وكذلك الأ

دعاء محمود

تفقد خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم، مشروع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، للوقوف على آخر مستجدات العمل به، تمهيداً لافتتاحه الجزئي المقرر عام 2018.

وأوضح طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف، في بيان، أن الجولة التفقدية تضمنت المعامل العلمية بمركز ترميم الآثار، وكذلك الأعمال الإنشائية بالمشروع والتي تسير على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد.

وأضاف توفيق أن الوزير ناقش خطة نقل القطع الأثرية للمتحف وخاصة آثار الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها في قاعة خاصة بها عند الافتتاح الجزئي للمتحف، مشيراً إلى أنه تابع كذلك سيناريو العرض المتحفي.