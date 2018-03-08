وزير الآثار يتفقد أعمال حفائر بعثة جامعة القاهرة

دعاء محمودتوجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس، إلى منطقة آثار سقارة للقيام بجولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال الحفائر التي تجريها بعثة جامعة القاهرة جنوب هرم الملك أوناس بمنطقة سقارة، وكذلك أعمال البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة جنوب منطقة أبوصير الآثرية، للوقوف على آخر

دعاء محمود

توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس، إلى منطقة آثار سقارة للقيام بجولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال الحفائر التي تجريها بعثة جامعة القاهرة جنوب هرم الملك أوناس بمنطقة سقارة، وكذلك أعمال البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة جنوب منطقة أبوصير الآثرية، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الحفائر الجارية هناك ومتابعة خطة العمل، وما تجريه البعثتان من دراسات وأعمال تنقيب بتلك المواقع.

ورافق وزير الآثار خلال زيارته الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، وعادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، والدكتور محمد إسماعيل المشرف على إدارة اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية.

وأشاد الدكتور العناني، خلال الزيارة بما تتخذه بعثة جامعة القاهرة من خطوات ثابتة في مجالي الحفائر والترميم، متمنيًا لهم الخروج بنتائج مثمرة مع استكمال أعمال البعثة، ومن المقرر الانتهاء منها في بداية أبريل المقبل.



كما أثنى على أعمال بعثة وزارة الآثار وفريقها المصري الخالص، وما توصلت إليه من أعمال حتى الآن بما يؤكد قدرة الوزارة على تطوير منظومة العمل بها ميدانيا، ويحقق المزيد من الإنجازات على صعيد أعمال الحفائر بمختلف أنحاء الجمهورية.