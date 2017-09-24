وزير الآثار والسفير الأمريكي يحتفلان باستكمال أعمال منف

سمر السيد: احتفل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والقائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر توماس جولدبرجر، أمس السبت بالانتهاء من تطوير مسار الممشى الدائري حول آثار مدينة منف القديمة في ميت رهينة، ويربط هذا المسار ثمانية مواقع أثرية في قلب العاصمة المصرية الأولى في العصر الفرعوني.وقال جولدبرج

سمر السيد:



احتفل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والقائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر توماس جولدبرجر، أمس السبت بالانتهاء من تطوير مسار الممشى الدائري حول آثار مدينة منف القديمة في ميت رهينة، ويربط هذا المسار ثمانية مواقع أثرية في قلب العاصمة المصرية الأولى في العصر الفرعوني.

وقال جولدبرجر في بيان اليوم، إن هذا المشروع هو استثمار في الماضي والمستقبل، مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الشراكة مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي المصري وزيادة السياحة.



وأضاف أن السائحين عادة ما يزورون تمثال “رمسيس العظيم” في ممفيس، ولكن عدداً أقل من السائحين يزور المواقع الثمانية المحيطة التي استكشفها علماء الآثار، وتشمل هذه المواقع معبد بتاح الكبير، وبيت أبيس (المحطة السياحية الرئيسية في العصر الروماني)، ومعبد حتحور، وضريح لمملكة جديدة، وسلسلة من المقابر والمساكن ينتميان لعصر مبكر.

ويشمل هذا المسار لافتات جديدة وضعت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل طلاب المدارس الميدانية بوزارة الأثار لتشجع الزوار على معرفة المزيد عن مدينة منف القديمة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.



وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مساعدات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار منذ عام 1992 من أجل الحفاظ على مواقع التراث الثقافي في القاهرة القديمة والجيزة ومدينة منف والأقصر والإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر.