وزير الآثار: نخطط لرفع ميزانية تطوير المتاحف المصرية البالغة 40 متحفا

أكد احمد عيسي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تخطط للعمل علي رفع مخصصات وميزانية تطوير المتاحف المصرية والمواقع الأثرية، والعمل علي وضع استراتيجية للتعامل مع عدد من الملفات الهامة ومنها تطوير المتحف.

وأضاف وزير الآثار، أن هناك تحديا كبيرا أمام الدولة من خلال تطوير المتاحف المصرية، التي تحتاج أموالا طائلة، مقارنة بما يتم تخصيصة للصيانة والتطوير.

وتابع، أن المجلس الأعلى للآثار يقوم على إدارة 2000 موقع أثري و40 متحفا، مؤكدا أن المجلس يحتاج الي تدبير تمويلات ضخمة لتلبية احتياجات التطوير المستمرة للحفاظ علي تلك المواقع الفريدة والهامة.

جاء ذلك خلال افتتاح المتحف التعليمي بقصر الزعفرانة داخل جامعة عين شمس، اليوم، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية.