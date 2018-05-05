وزير الآثار من أمام المتحف الكبير: تأثيرات الحريق محدودة

دعاء محمود:تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكمال الدالي محافظ الجيزة، موقع مشروع المتحف الكبير؛ لطمانة المصريين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية علي سلامة المتحف بعد نشوب حريق في إحدي السقالات خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد العناني في تصريحات له علي هامش افتتاحه للمؤتمر الرا

دعاء محمود:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكمال الدالي محافظ الجيزة، موقع مشروع المتحف الكبير؛ لطمانة المصريين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية علي سلامة المتحف بعد نشوب حريق في إحدي السقالات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد العناني في تصريحات له علي هامش افتتاحه للمؤتمر الرابع للملك توت عنخ آمون، أن هناك نحو 3 آلاف عامل مستمرين في عملهم وأن الحريق نشب علي عرض 20 متر فقط والذي اشتغل في الفوم، لكنه لم يؤثر علي حائط المبني نفسه، مشددا علي أن الحريق يبعد مئات الأمتار عن مخازن الآثار.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع أرسلت طائرة للسيطرة علي الحريق وقامت وزارة الداخلية بإرسال نحو 15 عربة مطافي، مضيفا أن التدخل الفوري من إدارة المتحف بعد دفعها بعربتان مطافي موجودة داخل المشروع كان سببا في السيطرة بشكل فوري علي الحريق، مؤكدا أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وجار التواصل مع الشركة العاملة بالمشروع لمنع تكرار الحادث.