وزير الآثار: ترميم 6 مواقع بالتعاون مع اليونسكو

دعاء محمودقال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار إن مصر بها ٦ مواقع تراثية يتم ترميمها بالتعاون مع اليونسكو فى إطار حماية التراث. وأوضح العنانى، خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمتحف الحضارة أن الاحتفال بمرور ٧٠ عامًا على إنشاء مكتب اليونسكو فى متحف الحضارة كان فكرة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس

دعاء محمود قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار إن مصر بها ٦ مواقع تراثية يتم ترميمها بالتعاون مع اليونسكو فى إطار حماية التراث. وأوضح العنانى، خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمتحف الحضارة أن الاحتفال بمرور ٧٠ عامًا على إنشاء مكتب اليونسكو فى متحف الحضارة كان فكرة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد على دور مصر الريادى، موضحا أن الاحتفالية جاءت بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.