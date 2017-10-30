وزير الآثار: الاستعانة بخبرات اليابان في إدارة المتحف الكبير

محافظ الجيزة: الانتهاء من دراسات تطوير الطرق المؤدية للأهرامات خلال أسبوع دعاء محمود قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات المشتركة مع الحكومة اليابانية، حيث تتخطى التكلفة الإجمالية للمشروع مليار دولار، يمثل قرض الحكومة اليابانية فيه 75% بعد

محافظ الجيزة: الانتهاء من دراسات تطوير الطرق المؤدية للأهرامات خلال أسبوع

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات المشتركة مع الحكومة اليابانية، حيث تتخطى التكلفة الإجمالية للمشروع مليار دولار، يمثل قرض الحكومة اليابانية فيه 75% بعد موافقة الأخيرة على منح القرض الثاني.

وأكد العناني أن دور الجانب الياباني لن يتوقف عند افتتاح المشروع، بل ستتم الاستعانة بخبراتهم في الإدارة، خاصة أن هناك 10 بعثات أثرية يابانية تعمل في مصر من خلال الجامعات والمعاهد المتخصصة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية والتي عقدت تحت عنوان: ” سبل تطوير منطقة الأهرامات ” وذلك بحضور هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعادلة رحب نائب وزير السياحة، والسفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، بالإضافة إلى زاهي حواس وزير الاثار السابق.

ولفت العناني إلى أن المشروع سيسهم في تغيير الشكل التقليدي للمتاحف في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكنولوجيا وأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية، بالإضافة إلى أن مساحته تبلغ 500 ألف م2.

وعلى جانب آخر، أشار وزير الآثار إلى أنه جار تطوير الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، بالتزامن مع مشروع تطوير منطقة الأهرامات وربطهما ببعض، كاشفا عن افتتاح مدخل الفيوم لدخول الزائرين المنطقة الأثرية قبل منتصف 2018.

وفي سياق متصل، قال اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، إن دور المحافظة يتمثل في تطوير الطرق والمناطق المحيطة بالمتحف الكبير والأهرامات، وهى 3 طرق رئيسية تؤدي إليها، مضيفا أنه تمت الاستعانة بمكتب استشاري مصري لعمل الدراسات اللازمة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالى.