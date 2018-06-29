وزير الآثار: اعتماد 100 مليون جنيه شهرياً لتمويل المتحف الكبير

دعاء محمودكشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن قيام الحكومة بصرف 100 مليون جنيه شهرياً كحد أدني لتمويل مشروع المتحف المصري الكبير، مضيفاً أنه لأول مرة منذ عدة سنوات لا يواجه المشروع أي معوقات مالية في العملية الإنشائية، وذلك بسبب توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ألا يتوقف المشروع.

دعاء محمود

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن قيام الحكومة بصرف 100 مليون جنيه شهرياً كحد أدني لتمويل مشروع المتحف المصري الكبير، مضيفاً أنه لأول مرة منذ عدة سنوات لا يواجه المشروع أي معوقات مالية في العملية الإنشائية، وذلك بسبب توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ألا يتوقف المشروع.

وأكد العناني لـ”المال”، أن الرئاسة شددت على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الخاصة بالمشروع طبقاً للمدة الزمنية المقررة دون أي تأخيرات، مشيراً إلي أنه من المقرر الانتهاء من المشروع هندسياً بحلول شهر ديمسبر المقبل، على أن يكون افتتاح المرحلة الأولي من المشروع خلال الربع الأول من عام 2019.

ووعد الوزير خلال لقاءه بمحرري الآثار في حوار مفتوح استمر لنحو 5 ساعات، بتقديم شكل خارجي مختلف للمتحف قبل نهاية شهر يوليو 2018، لافتاً إلى أن موعد الأفتتاح النهائي للمشروع لم يتم حسمه بعد.

وتابع أن هناك وجهتي نظر بالنسبة لموعد الافتتاح فمجلس إدارة المتحف طالبوا بافتتاح جزئي خلال الربع الأول من عام 2019، على أن تتواجد الـ 5000 قطعة أثرية الخاصة بالملك توت غنخ أمون وهي القطع التي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل السائحين.

وأشار إلى أنه خلال أيام ستصل أول فاترينة من المانيا للمتحف الكبير، بينما تصل اول قطعة أثرية ليتم وضعها على الدرج العظيم في الأول من شهر يوليو القادم.

ولفت إلي أن المتحف المصري الكبير يحوي 8 كافتريات ومسارح وسينمات وميدان للمسلة ومعامل ترميم وصالات عرض للأثار، مشيراً إلي أن تكلفة مشروع المتحف المصري الكبير وصلت إلى 20 مليار جنيه.

يذكر أن المشروع أحد أهم المشروعات القومية المصرية وبدأت أعمال البناء والتشييد للمتحف منذ عام 2005، وبلغت إجمالي المساحة المخصصة لمشروع المتحف الكبير 117 فدانًا في موقع بالقرب من أهرامات الجيزة.

وتم بناء المتحف ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 4 ملايين زائر سنوياً بمعدل 15000 زائر يوميًا، ويهدف إلى رفع مستوى الخدمات السياحية في محافظة الجيزة والعمل على زيادة عدد السائحين مع خلق حافز جديد لمد فترة إقامتهم فيها.

