وزير اتصالات نيجيريا يزور جامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز التعاون التكنولوجي

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة نيجيريا والوفد المرافق له.

وتهدف زيارة الوفد النيجيري للتعرف على الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة، وبحث مجالات التعاون المشترك بين الجامعة ونظيراتها بنيجيريا في بناء القدرات وفي المجالات التخصصية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، عمق العلاقات تجمع بين مصر ونيجيريا،

وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة ونيجيريا.

و استعرضت بهجت ما حققته الجامعة خلال الفترة الماضية والدعم المقدم لها من القيادة السياسية والدولة ممثلة في وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي ، لتصبح بذلك أول جامعة تخصصية في مجال البيانات والمعلومات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت أن الجامعة تهدف لتخريج كوادر متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، إيماناً بأهمية مواكبة التطورات وترسيخ قيم التكنولوجيا ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها مصر.

وأعرب الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، عن سعادته بالتواجد في جامعة مصر للمعلوماتية والتي وصفها بالجامعة المباركة ، بسبب ما تضمه من إمكانيات وبنية تحتية تكنولوجية متطورة وتخصصات وبرامج أكاديمية حديثة ومعامل بحثية متخصصة تواكب أعرق الجامعات العالمية.

ولفت إلى اهتمامه بالتعرف على التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأشار وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، إلى أنه في ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي أعلنتها بلاده عام 2019، قام بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بنيجيريا في ظل الاهتمام بالتكنولوجيات المتطورة لتقديم حلول رقمية أكثر كفاءة.

ووجه الدعوة لرئيس جامعة مصر للمعلوماتية وأعضاء هيئة التدريس لزيارة نيجيريا بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة وبلاده في هذا القطاع.

وقام الوزير النيجيري والوفد المرافق له بجولة داخل حرم الجامعة للتعرف عن قرب على المرافق الخاصة بها والمراكز البحثية المتطورة.

رافقه خلالها من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري المهندس تانكو أبو بكر وكيل الوزارة، والمهندس مختار صديق المساعد الفني للوزير، و نورا أبا الريمي سفير نيجيريا بالقاهرة.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارتي الاتصالات و التعليم العالي ، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقع مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) .