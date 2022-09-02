وزير إماراتي يتوقع التوصل لاتفاق التجارة الحرة مع تركيا خلال أسابيع

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أمس الخميس، أن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من بدء المفاوضات.

وذكر الوزير على تويتر -كما ورد بموقع العربية- أنه يسعى خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة”.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر: “ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق”.

كما تسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقد وقعت اتفاقات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.