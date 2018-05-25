وزير إماراتي: قطر لم تتعامل بحكمة مع ملف مقاطعتها

أحمد صبرى قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن قطر لم تتعامل بحكمة فى إجراءات مقاطعتها وزادت أزمتها بدلا من تفكيكها وحلها.وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لم تتعامل قطر بحكمة مع إجراءات مقاطعتها وسعت إلى تحركات أججت أزمتها ولَم تفكّها، عدم الإقرار



أحمد صبرى

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن قطر لم تتعامل بحكمة فى إجراءات مقاطعتها وزادت أزمتها بدلا من تفكيكها وحلها.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لم تتعامل قطر بحكمة مع إجراءات مقاطعتها وسعت إلى تحركات أججت أزمتها ولَم تفكّها، عدم الإقرار بإضرارها لجيرانها وادعاء المظلومية وشراء الدعم وانتظار المخلّص استراتيجية أثبتت فشلها، دروس السنة الماضية لعلها تنفع في تغيير التوجه”.

يشار إلى أن قطر تواجه تهما بالإرهاب والتدخل فى شئون الدول من قبل دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين ما أدي لمقاطعتها بشكل كلي.

