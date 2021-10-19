وزير إماراتي : الرئيس السيسي يريد أن تفوز العاصمة الإدارية بلقب أجمل مدينة في العالم

حكى محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون الوزراء والمستقبل الإماراتي، موقفًا له مع أحد المسئولين الحكوميين في مصر أثناء زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا “أنه سأل المسئول المصري أين تريدون الوصول؟ فكانت الإجابة أن القاهرة فازت في 1925 بلقب أجمل مدينة على مستوى العالم، واليوم الرئيس السيسي يريد للعاصمة الجديدة أن تفوز بنفس اللقب في 2025”.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية جائزة التميز الحكومي الذى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الآن، في قصر القبة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال القرقاوي إن الرئيس السيسي، خلال فترة قليلة من تولّيه الرئاسة جعل مصر مختلفة وعالمية وفي موقعها الريادي، مؤكدًا أن مصر بالنسبة للعرب هي القلب وهى التى ألهمت العالم كله.

وتشارك دولة الإمارات مع مصر في الإعداد لجائزة التميز الحكومي منذ انطلاقها في 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.