وزير إماراتي: إسرائيل شريك مذهل

في حديث للوزير الإماراتي مع شبكة "CNN" الأمريكية، نقلته شبكة روسيا اليوم.

أكد عمر العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن إسرائيل شريك مذهل.

جاء ذلك في حديث للوزير الإماراتي مع شبكة “CNN” الأمريكية، نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأوضح الوزير الإماراتي إن بلاده تطمح لأن تصبح سويسرا الشرق الوسط وإنها رائد إقليمي في مجال تطوير التكنولوجيا.

وأكد العلماء أن بلاده لا تتطلع إلى السوق الإقليمية فقط، بل إلى إنشاء شركات عالمية تنطلق من الإمارات وتتوسع إلى بقية العالم.

وحول آفاق التعاون مع إسرائيل، قال الوزير الإماراتي إن إسرائيل “شريك مذهل”.

وأشار إلى ضرورة “فهم الاتجاه الجديد الذي تتخذه الإمارات كدولة من منظور دبلوماسي”.

وتابع: “نحاول أن نصبح سويسرا الشرق الأوسط، وما يستلزمه ذلك هو عملنا مع الجميع وأن نضمن أننا نقدم قيمة للجميع أيضا”.

ووصف إسرائيل بأنها “مثال رائع لدولة ناشئة” و”بلد يقوم شعبه بإنتاج مخرجات مذهلة”.

ودعا إلى الجمع بين التعلم من إسرائيل و”إنشاء مثل هذه الشركات الناشئة من الإمارات التي يمكن أن تتوسع وتصبح عالمية”.