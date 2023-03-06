وزير: إضرابات فرنسا احتجاجا على خطط إصلاح نظام المعاشات تعطل النقل العام الثلاثاء

حذر وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا اليوم الأحد من مغبة أن تؤدي الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.

وقال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة فرانس 3 التلفزيونية: “ستكون هناك تبعات قوية للغاية”.

وأضاف أنه يتوقع أن يكون الإضراب “أحد أصعب الإضرابات” بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.

ويضغط الرئيس ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، قائلا، إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.

وحدت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.