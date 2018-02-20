وزير إسرائيلي: يمكننا مساعدة دول العالم في الحرب ضد الإرهاب

عادل عبدالجواد قال وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو، وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" في كلمة له خلال مؤتمر "رؤساء يهود أمريكا في القدس" إن إسرائيل لم تعد تخشى مواجهة حلفائها في العالم. وأضاف بينيت أن إسرائيل رائدة في الحرب ضد الإرهاب، ويمكنها مساعدة دول العالم في الحرب ضد الإ

عادل عبدالجواد



قال وزير التربية والتعليم في حكومة نتنياهو، وزعيم حزب البيت اليهودي “نفتالي بينت” في كلمة له خلال مؤتمر “رؤساء يهود أمريكا في القدس” إن إسرائيل لم تعد تخشى مواجهة حلفائها في العالم.

وأضاف بينيت أن إسرائيل رائدة في الحرب ضد الإرهاب، ويمكنها مساعدة دول العالم في الحرب ضد الإرهاب لأنها تملك حدودًا جغرافية مع الدول الإسلامية وإيران.

وأكد دافيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل في كلمة له خلال المؤتمر أن الحد الأقصي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو نهاية العام القادم معربا عن تفاؤله من أن الخطوة قد تتم قبل ذلك.

وحذر “فريدمان” خلال كلمته من تداعيات إخلاء مئات آلاف المستوطنين من الضفة قائلا إن ذلك قد يشعل حربا أهلية بين الإسرائيليين.

وأضاف السفير أن قيادة الجيش الإسرائيلي تضم كثيرين من فئة الصهيونية المتدينة، وهؤلاء سيرفضون تلبية أوامر الإخلاء وذلك سيضر بوحدة الجيش الإسرائيلي وربما سيؤجج حربا أهلية حسب السفير.