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وزير إسرائيلي : حماس تمتلك صواريخ موجهة وقنابل عنقودية

شنت إسرائيل حملات عسكرية من 2008 -2014
أيمن عزام 2:09 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20 2:09 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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كشف رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان اليوم للمرة الأولى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمتلك صواريخ موجهة وقنابل عنقودية متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس بإخفاء ذلك عن الجمهور الإسرائيلي.

صواريخ موجهة في حوزة حماس

    جاء ذلك خلال كلمة لليبرمان في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) متخطيا بتصريحاته الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

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    وقال ليبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقا إن “حماس تمتلك صواريخ موجهة (جوالة) وقنابل عنقودية”.

    واتهم ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جانتس بأنهما من خلال إخفاء هذه المعلومات المهمة عن الجمهور “يتخليان عن حياة سكان غلاف غزة”.

    وتعقيبا على ذلك، هاجم عضو الكنيست شلومو قرعي من حزب الليكود ليبرمان وقال عبر تويتر أن “ليبرمان يبيع أمن إسرائيل مقابل سياسات رخيصة”، واصفا ذلك بأنه “عار”.

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    وشنت إسرائيل ثلاث حملات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة في الفترة بين 2008 و2014.

    وكان جانتس قد صرح يوم (الإثنين) الماضي أن إسرائيل على استعداد لعقد تسوية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة إذا تم التوصل إلى تفاهم حول سلام طويل الأمد وعودة الجنود الأسرى لدى حماس إلى بيوتهم.

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يشار إلى أن المقالة نقلا عن وكالة “شينخوا “بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.

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بقلم أيمن عزام

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