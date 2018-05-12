وزير إسرائيلى: أمامنا فرصة لاجتثاث إيران من سوريا

- الجيش الإسرائيلى فى حالة تأهب لأى سيناريوعادل عبد الجوادأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية "عاروتس 10" بأن قوات الجيش الإسرائيلى منتشرة على طول الحدود وفى حالة تأهب قصوى لكل سيناريو محتمل بعد بضعة أيام من الهجوم الإيرانى على الحدود الشمالية والاستجابة الإسرائيلية التى دمرت البنية التحتية الإي

– الجيش الإسرائيلى فى حالة تأهب لأى سيناريو

عادل عبد الجواد

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية “عاروتس 10” بأن قوات الجيش الإسرائيلى منتشرة على طول الحدود وفى حالة تأهب قصوى لكل سيناريو محتمل بعد بضعة أيام من الهجوم الإيرانى على الحدود الشمالية والاستجابة الإسرائيلية التى دمرت البنية التحتية الإيرانية فى الأراضى السورية.

وفى السياق، قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلى “يوأف جالانت” بشأن المواجهة مع طهران: “لقد أتيحت فرصة لاجتثاث إيران من سوريا – ونحن سوف ننقذ ذلك”.

وقال وزير الإسكان والتعمير إن إسرائيل خلقت فرصة “لاجتثاث إيران من سوريا وسوف نستفيد من هذه الفرصة، مناشدا القوات الإسرائيلية بضرب الحديد الساخن وتدمير أى أثر لتوطيد إيران، وتدمير أى أثر لترسيخ إيران فى سوريا”.

وذكر موقع “هامكور” الإسرائيلى أن وزير الدفاع الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان وجه رسالة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد مفادها أن يطرد الإيرانيين من الأراضى السورية. “الإيرانيون لن ينفعوك. على العكس، إنهم يلحقون الضرر بك من خلال وجودهم فى سوريا. سيجلبون لك المتاعب والأضرار”. على حد قوله

وجاءت أقوال ليبرمان خلال جولة ميدانية لتفقد الأوضاع بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران فى سوريا، والذى تمثل بإطلاق قوات تابعة لإيران نحو 20 قذيفة نحو منطقة الجولان فى الجانب الإسرائيلى، وشن إسرائيل حملة عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية تابعة لقوات “فيلق القدس” بقيادة قاسم سليمانى.