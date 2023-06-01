وزير أمريكي سابق: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خطأ اقتصادي تاريخي

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه “خطأ اقتصادي تاريخي” أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم، بحسب قناة روسيا اليوم.

وفي إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” كعامل لارتفاع التكاليف، انتقد “سمرز” أيضا السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة باعتبارها “كانت معيبة لسنوات عدة”.

وأشار إلى أن “بريكست قلل من القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني، وفرض ضغطا تنازليا على الجنيه الإسترليني وضغطا تصاعديا على الأسعار، ومحدودية الواردات من السلع، كما حد من المعروض من العمالة”، معتبرا أن “كل ذلك ساهم في ارتفاع التضخم”.

وألقى “سمرز” باللوم على البنك المركزي في ارتفاع مستويات التضخم، قائلا إن “ذلك تعزز بسياسات نقدية سيئة الحكم وكانت توسعية إلى حد كبير لفترة طويلة جدا”.

وعما إذا كان البنك سيكون على حق في مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل معالجة التضخم المرتفع، قال “سمرز” إنه يعتقد أن “هذا هو الطريق الصحيح، حتى لو لم يكن مستساغا”.

ورأى أن “هناك درسا من التجارب التي مررنا بها جميعا”، لافتا إلى أنه لا يريد التنبؤ بمسار اقتصاد المملكة المتحدة، لكنه قال إنه “سيتفاجأ إذا مرت سنتان أخريان دون أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود”.