وزير ألماني : سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز في الشتاء

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من أن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال.

يأتي ذلك وسط أزمة الغاز والوقود جراء النزاع الروسي الأوكراني.

كما أكد أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

ونقل موقع قناة العربية عن الوزير أنه أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات، بحسب ما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الجمعة.

وكان هابيك قال أمس الخميس، إن بلاده رفعت مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات. وأضاف أنه أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا.

وقال موقع قناة العربية إن ألمانيا ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة الأحد الماضي.

لاسيما بعد أن خفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

وكان مسؤول أوروبي، قال أمس إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسي.

وقبل أيام أصبحت إيطاليا أحدث دولة من الدول الأوروبية تبلغ عن مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي الواصل إليها.