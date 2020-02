وزير أثيوبي : بلورة الصورة النهائية لاتفاق سد النهضة يحتاج إلى مزيد من العمل

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة، أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، استعرضوا خلال مفاوضات واشنطن يومي 12 و13 فبراير، ما تم إحرازه من تقدم في المسائل الفنية والقانونية بشأن السد، نقلًا عن روسيا اليوم.

وتابع: “تم إحراز تقدم، غير أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية حتى نهاية الشهر”. The 12-13 February, 2 days Ministerial negotiation in Washington on #GERD rules for filling and operation is ended. Ministers reviewed progresses on technical issues & legal articles. Progresses are made but the agreement still needs more work to be finalized by end of this month— Seleshi B Awulachew (@seleshi_b_a) February 14, 2020

وتعهد بيكيلي بأن تجري وزارتا الخارجية والري الأسبوع القادم “مشاورات وطنية مع المؤسسات المختصة والمهنيين والمواطنين المعنيين بخصوص النتائج وسبل المضي قدما”.

وكان قد عُقد اجتماع تنسيقي يومي 12 و13 فبراير 2020 مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية.

وتم النظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.

وكانت كشفت وزارة الخارجية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بلورة الصيغة النهائية للاتفاق الشامل على قواعد تشغيل وإدارة سد النهضة الأثيوبي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من المنتظر عرض الاتفاق الشامل في صورته النهائية على مصر وأثيوبيا والسودان خلال أيام تمهيدا لتوقعيه قبل نهاية فبراير.