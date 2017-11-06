وزيري يتفقد منطقة صان الحجر قبل ترميمها

دعاء محمودتوجه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الاثنين إلى منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية لتفقدها ودراسة المنطقة على الطبيعة، ومعرفة ما تواجهها من مشكلات، وذلك تمهيدا للبدء في إعداد مشروع متكامل لتطويرها لوضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية، بما يت

دعاء محمود



توجه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الاثنين إلى منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية لتفقدها ودراسة المنطقة على الطبيعة، ومعرفة ما تواجهها من مشكلات، وذلك تمهيدا للبدء في إعداد مشروع متكامل لتطويرها لوضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية، بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.

وقد رافقه خلال الجولة التفقدية كل من د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ود. طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، ود.علاء الشحات نائب رئيس قطاع الآثار المصرية.

ووجه د. وزيري تعليماته بتكوين فريق عمل متكامل من أثاريي ومرممي المنطقة؛ للبدء الفوري في عمل مصاطب حجرية لرفع القطع الأثرية والمسلات والتماثيل والبلوكات الحجرية بالمنطقة والملقاه على الرمال، لحمايتها كخطوة أولى للبدء الفوري في ترميمها بعد توفير المواد اللازمة لذلك.

ووعد بأن الوزارة ستقوم بتوفير كافة الموارد المالية ومواد الترميم خلال الأيام القليلة القادمة مع تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون البدء في أعمال الترميم أوائل الأسبوع المقبل.

وأضاف د. وزيري أنه من المقرر أيضا عمل مظلة خشبية لسقف مقبرة الملك “شاشانق الثالث” من الأسرة الـ 22 لحمايتها من الأمطار قبل دخول فصل الشتاء، حيث إنها تتكون من حجرة واحدة بدون سقف وتحوي جدرانها عدد من المناظر والنصوص الدينية.



