وزيري الري: تبطين 1000 كيلومتر من الترع خلال عامين للحفاظ على المياه

أكد أن المخلفات التى يتم استخراجها من المصارف والترع تبلغ 14 مليون طن للمساعدة على تدفق المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية إن الوزارة تخطط للانتهاء من تبطين 1000 كيلو من الترع للحفاظ على المياه خلال عامين، موضحا أنه سيتم الانتهاء من 200 كيلو بحلول شهر يونيو القادم .

وأضاف في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر ان مصر تعيد استخدام المياه لأربع مرات حتى ترتفع درجة الملوحة كما تم تقليل المساحة المستخدمة من زراعة الأرز موضحا أن الفلاحين الأكثر تجاوبا والتزاما للحفاظ على المياه.

وأكد أنه في حال إصرار الجانب الإثيوبي على ملء خزان السد هذا العام كما أعلن فإن التعامل الفني في مصر سيكون توفير العجز من خلال بحيرة ناصر والتعامل مع الموقف كجفاف مصطنع موضحا أنه اتفاق واشنطن الذي لم توقع عليه أديس أبابا كان يحل هذا الأمر.

وأكد أن المخلفات التى يتم استخراجها من المصارف والترع تبلغ 14 مليون طن للمساعدة على تدفق المياه موضحا أن الدولة قامت بعمل سدود صغيرة بـ2 مليار جنيه كما تقوم بعمل خطة قومية للمياه تكلف 50 مليار دولار.

وتواجه مصر أزمة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا في توقيع اتفاق واشنطن بشأن ملء وتشغيل السد.