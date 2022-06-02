«وزيرى» يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الآثار

عقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالقطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح “وزيري” أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بمختلف القطاعات التابعة وتذليل أية عقبات قد تعرقل إنجازها وإنهائها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى الوقوف على آخر ما آلت إليه أعمال الحفائر ورفع كفاءة وتطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة.

كما تناول الاجتماع عددا من المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم الجارية ببعض المواقع الأثرية.

حضر الاجتماع رؤساء قطاع الآثار المصرية، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، قطاع المتاحف، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.