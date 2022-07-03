وزيره البيئة: نهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير 50% من المخلفات الأفريقية بحلول 2050

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التشاورية التي عقدت بمشاركة وزارات البيئة لعدد من الدول، وعدد من شركاء التنمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول عام 2050 التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، والتي تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير إلى 50% من المخلفات الأفريقية بحلول عام 2050.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم يعد خامس مؤتمر عالمى رفيع المستوى تستضيفه إفريقيا ، لذا فهو فرصة لتحقيق تأثير فعلى حقيقى فى مجال التغيرات المناخية ، إذ أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمراً شمولياً للتنفيذ ، موضحةً أن التغيرات المناخية زادت حدتها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ، وشهدت القارة الإفريقية نوبات حادة من ارتفاع درجات الحرارة ، ومواسم طويلة من الجفاف ، بالإضافة إلى انخفاض فى مستوى الأنهار ، علاوة على تعرض القارة للعديد من الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأشارت الوزيرة خلال الإجتماع إلى الجهود التى إتخذتها مصر فى مجال المخلفات حيث تم عمل قانون جديد للمخلفات ، كما تم إنشاء عدد 30 مصنع لتدوير للمخلفات ، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط لعدد 27 محافظة شاملة للمراكز والقري ، وإلزام شركات الأسمنت بآلا يقل نسبة المخلفات كوقود داخل الأفران عن 10%، كذلك تم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للإستثمار بهذا المجال ، مضيفةً أنه تم تطوير الأستراتيجيات الوطنية للهدم والبناء ، والمخلفات الزراعية ، والمخلفات الطبية والخطرة ، بالإضافة إلى المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام ، والمخلفات الإلكترونية، وذلك بهدف خفض الإنبعاثات الضارة المؤثرة على التغيرات المناخية.

تدوير 250 مليون طن مخلفات في أفريقيا سنوياً بحلول 2050

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه يتم توليد حوالى 250 مليون طن من المخلفات في أفريقيا سنويا وبحلول عام 2050 ستتضاعف كمية المخلفات إلى حوالى 4 أضعاف ، والتي يتم تدوير ما يقارب 10% فقط من هذه المخلفات ، مضيفةً أن توليد المخلفات الصلبة العالمية ينتج عنه كمية هائلة من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يتطلب زراعة 50 مليار شجرة سنويًا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لفهم الوضع الراهن لقطاع إدارة المخلفات فى أفريقيا، سيتم تحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فى الدول الإفريقية من خلال استطلاعات سنحصل عليها من الجهات المعنية في الدول الأفريقية ، وهذا سيساهم بفعالية فى الوصول إلى أهداف المبادرة وبناء خريطة الطريق القابلة للتحقيق بحلول عام 2050.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه بنهاية الصيف الحالى، سيتم دعوة كافة الأطراف المشاركة في الجلسات الخاصة بمجموعات العمل قبل COP27 والجهات المعنية في الدول الافريقية، لشرح الأهداف، وتحديد المشروعات التى نود تنفيذها ، معربة عن أملها فى تحقيق القارة الإفريقية لأهدافها الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أشكالها نظراً لآثارها الكبيرة على تغير المناخ وفقدان الطبيعة.