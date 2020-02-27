استثمار

وزيرتا البيئة والتخطيط تبحثان مع بعثة البنك الدولي قضايا تلوث الهواء والتغيرات المناخية

في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولي
عصام عميرة 4:56 م, الخميس, 27 فبراير 20 4:56 م, الخميس, 27 فبراير 20

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان اليوم، أن الاجتماع يأتي فى إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولي، فى مجال إعداد دراسات تلوث الهواء والصحة البيئية، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال تلك الدراسات بجهود حثيثة فى إطار مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية أن تتضمن المشروعات القومية البعد البيئى وبعد الاستدامة وقالت إننا سوف نقوم بذلك فى الخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ فى ٣٠% من المشروعات على أن تزيد كل سنة لتصل إلى نسبة ١٠٠% بمعايير الاستدامة فى مشروعات الخطة .

وناقش الاجتماع مكونات المشروع والخاصة بدعم تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، واستثمارات البنية التحتية في هذا المجال، وخفض انبعاثات المركبات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام، بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة المتمثلة ومنها التوسع في الأتوبيسات الكهربائية.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين نوعية الهواء، وإشراك الأطراف ذات العلاقة وزيادة وعي الجمهور بقضايا تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، وآليات المتابعة والتقييم.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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