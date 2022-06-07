وزيرة صحة زامبيا تزور «إيبيكو للأدوية» وتشيد بالمستوى التقنى العالى لإنتاج الدواء في مصر

استقبلت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية«إيبيكو»، وزير الصحة بدولة زامبيا ،والسفير الزامبى بالقاهرة، فى زيارة رسمية وجولة تفقدية داخل مصانع الشركة بمدينة العاشر رمضان.

وأشادت الوزيرة (سيلفيا ماسيبو ) بالمستوى التقنى العالى لانتاج الدواء فى شركة ايبيكو للأدوية، وطالبت بضرورة دعم التعاون بين مصر و زامبيا فى مجال مجال تدريب الكوادر الصيدلانية الخاصة بالرقابة على الجودة فى بلادها، و كذلك تدريب طلاب الصيدلة فى مصانع الادوية المصرية.

توبلى لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة

كما أكد توبلى لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة ، تشجيع بلاده لمزيد من التبادل التجارى مع مصر و جذب المزيد من الاستثمارات المصرية الى زامبيا، مشيرا الى موقع بلاده المتميز فى قلب جنوب القاهرة وعضويتها بمنظمة الكوميسا وتمتعها بعلاقات تجارية متميزة مع أعضاء المنظمة ،وفقا لبيان حصلت عليه المال الثلاثاء.

إيبيكو : مستعدون لتوسيع التعاون مع زامبيا على غرار تجربة أوغندا

من جابنها أكدت د. الفت غراب ، رئيس شركة اكديما للأدوية إمكانية توسيع آفاق التعاون بين شركات اكديما و زامبيا ،على غرار التجربة الناجحة لشركة افرى فارما بانشاء مركز طبى متطور فى أوغندا ، لتقديم العديد من الخدمات الطبية و العلاجية.

كما أشار د. أحمد كيلانى ، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لإيبيكو إلى اهتمام شركته بدعم سبل التعاون مع زامبيا و جميع الدول الافريقية ،و استعدادها لتوفير أدويتها التى تحظى بمستوى جودة عالمى و تصدر إلى 70 دولة ، مع توفيرها بسعر مناسب .

وأبدى الكيلانى استعداد إيبيكو لتدريب الكوادر الصيدلانية للتدريب فى معامل الرقابة و الجودة بالشركة ، و كذلك استقبال طلاب الصيدلة من زامبيا و تدريبهم بمصانع الشركة.

وأشار الكيلانى إلى تصدر شركته قائمة أكبر الشركات المصدرة للدواء فى الخارج، مع استحواذها على أكثر من 30% من اجمالى صادرات الدواء المصرية الى أفريقيا.

وتدرس الشركة التوسع فى الأسواق الإفريقية والآسيوية واللاتينية خلال السنوات القادمة ، كما تخطط لفتح أسواق 15 دولة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر زيادة صادراتها.

إنشاء مصنعين فى السودان وكازاخستان بتكلفة 65 مليون دولار

وأفصحت إيبيكو، فى 21 أبريل قبل الماضى (2021)، عن توقيع عقد إنشاء مصنع أدوية فى السودان بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون دولار بالشراكة مع شركة كمبال العالمية.

وتتوقع الشركة الانتهاء من إنشاء هذا المصنع خلال عامين، باستثمارات مدفوعة قدرها 18 مليون دولار يجري دفعها مناصفة مع شركة كمبال العالمية.

ووقّعت الشركة، فى فبراير قبل الماضى (2021)، مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائى المشترك مع شركة كازاخية مع دراسة إنشاء مصنع بتكلفة 35 مليون دولار.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة (8 فبراير)، إن هذه الاتفاقية تختص بنقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة إلى شركة “LLP.RTA” بدولة كازاخستان وتدريب الكوادر الصيدلية والفنية بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها، على هامش أعمال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى الأول المنعقد فى شرم الشيخ (فبراير الماضى).

وتقول “إيبيكو” إن الدراسات الفنية للمشروع قد اكتملت منذ زمن، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة أرض تصل إلى 10 آلاف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليون دولار.

ارتفاع مبيعات إيبيكو إلى 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

ويبلغ رأسمال إيبيكو الحالى 1.5 مليار جنيه، وتمتلك مصنعين بمساحة 120 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

كما تمتلك أول مركز أبحاث متخصص فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنتج الشركة التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1980، أكثر من 400 مستحضر صيدلى، وتحتل المرتبة الأولى فى سوق طب العيون المصرى كما تصدر منتجاتها إلى 65 دولة حول العالم.

وحصلت الشركة، فى 4 يناير الماضى، على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء إنتاج عقار “COVA PRAVIR” لاستخدامه في علاج في فيروس كورونا.

وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 2.88 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (23 فبراير )، ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 487.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 1.67 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 484 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 422.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

ووافقت عمومية الشركة، فى 27 مارس الماضى، على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تُصرَف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.