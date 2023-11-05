وزيرة خارجية فرنسا تعلن ارتفاع أعداد ضحايا المدنيين في هجمات غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الأحد في الدوحة عن مقتل عدد كبير جدا من المدنيين في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وأوضحت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتعين حماية المدارس والمستشفيات والعاملين بالإغاثة الإنسانية والصحفيين.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإن حماس تستخدم السكان كدروع بشرية.

وأضافت كولونا أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في التاسع من نوفمبر سيتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية مثل المياه والصحة والطاقة والغذاء وسيطالب باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة.